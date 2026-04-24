stage développement film noir&blanc, Fabrique pola, Bordeaux

stage développement film noir&blanc 16 mai et 13 juin Fabrique pola Gironde

90 € / 75 € tarif réduit*/ 60 € carte jeune et pass culture

+ adhésion annuelle : 35 € / 20 € tarif réduit* ou adhésion jour : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

4h sur 1 samedi de 9h à 13h – éligible carte jeune

Stage d’initiation au développement film noir&blanc. Développez votre pellicule et obtenez vos premiers négatifs 24×36 ou moyen format.

Inscription dates au choix : 16 mai ou 13 juin 2026

objectif / contenu

mise en spire et en cuve,

préparation chimie, développement, lavage et séchage,

numérisation de négatifs.

Un support pédagogique vous sera remis.

informations pratiques

4 heures, 6 à 8 participants à la Fabrique Pola

Photographe formateur : Elisabeth Thiallier

matériel requis : une pellicule noir et blanc exposée et non développée, si possible ce sera une « HP5 Ilford 400 iso » pour simplifier la séance. Et vêtements ne craignant pas les taches.

Fabrique pola Fabrique pola, Z.A. Brazza, 10 quai de brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@lelabophoto.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 46 85 48 12 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.com/ateliers/mini-lab-noir-blanc/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://lelabophoto.assoconnect.com/u2026/685800-f-16-05-26-stage-developpement-noir-blanc »}, {« type »: « link », « value »: « http://lelabophoto.assoconnect.com/u2026/592777-f-13-06-26-stage-developpement-noir-blanc »}] [{« link »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/685800-f-16-05-26-stage-developpement-noir-blanc »}, {« link »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/592777-f-13-06-26-stage-developpement-noir-blanc »}]

initiation à l’argentique photographie bordeaux

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