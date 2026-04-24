stage tirage noir & blanc, Fabrique pola, Bordeaux
stage tirage noir & blanc, Fabrique pola, Bordeaux samedi 16 mai 2026.
stage tirage noir & blanc 16 mai et 13 juin Fabrique pola Gironde
90 € / 75 € tarif réduit*/ 60 € carte jeune et pass culture
+ adhésion annuelle : 35 € / 20 € tarif réduit* ou adhésion jour : 5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
objectif / contenu
- préparer la chimie : révélateur, bain d’arrêt et fixateur
- régler l’agrandisseur et le margeur
- choisir le contraste et la densité par interprétation de bandes test
Un support pédagogique vous sera remis.
informations pratiques
6 à 8 participants, organisé par l’association Le Labophoto, à la Fabrique pola, 10 quai de Brazza, 33100 Bordeaux, photographe : Catherine Caillé ou Elisabeth Thiallier.
matériel requis :
- négatifs noir&blanc déjà développés
- papier photographique 13 x 18 cm multigrade RC
- vêtements usagés ne craignant pas les taches
Sur un samedi après-midi de 14h à 18h,
Inscription dates au choix : 16 mai, 13 juin 2026
éligible carte jeune
Fabrique pola Fabrique pola, Z.A. Brazza, 10 quai de brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.com/ateliers/mini-lab-tirage-noir-blanc/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lelabophoto.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0646854812 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lelabophoto.assoconnect.com/u2026/685805-f-16-05-26-stage-tirage-noir-blanc »}, {« type »: « link », « value »: « http://lelabophoto.assoconnect.com/u2026/592818-f-13-06-26-stage-tirage-noir-blanc »}] [{« link »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/685805-f-16-05-26-stage-tirage-noir-blanc »}, {« link »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/592818-f-13-06-26-stage-tirage-noir-blanc »}]
Initiation au tirage argentique pour découvrir comment la magie du laboratoire opère, voir apparaître la photographie dans les bains et repartir avec le tirage de ses photos. photographie bordeaux
©LorindaGarcia
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