stage tirage noir & blanc, Fabrique pola, Bordeaux

stage tirage noir & blanc 16 mai et 13 juin Fabrique pola Gironde

90 € / 75 € tarif réduit*/ 60 € carte jeune et pass culture

+ adhésion annuelle : 35 € / 20 € tarif réduit* ou adhésion jour : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

objectif / contenu

préparer la chimie : révélateur, bain d’arrêt et fixateur

régler l’agrandisseur et le margeur

choisir le contraste et la densité par interprétation de bandes test

Un support pédagogique vous sera remis.

informations pratiques

6 à 8 participants, organisé par l’association Le Labophoto, à la Fabrique pola, 10 quai de Brazza, 33100 Bordeaux, photographe : Catherine Caillé ou Elisabeth Thiallier.

matériel requis :

négatifs noir&blanc déjà développés

papier photographique 13 x 18 cm multigrade RC

vêtements usagés ne craignant pas les taches

Sur un samedi après-midi de 14h à 18h,

Inscription dates au choix : 16 mai, 13 juin 2026

éligible carte jeune

Fabrique pola Fabrique pola, Z.A. Brazza, 10 quai de brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.com/ateliers/mini-lab-tirage-noir-blanc/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lelabophoto.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0646854812 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lelabophoto.assoconnect.com/u2026/685805-f-16-05-26-stage-tirage-noir-blanc »}, {« type »: « link », « value »: « http://lelabophoto.assoconnect.com/u2026/592818-f-13-06-26-stage-tirage-noir-blanc »}] [{« link »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/685805-f-16-05-26-stage-tirage-noir-blanc »}, {« link »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/592818-f-13-06-26-stage-tirage-noir-blanc »}]

Initiation au tirage argentique pour découvrir comment la magie du laboratoire opère, voir apparaître la photographie dans les bains et repartir avec le tirage de ses photos. photographie bordeaux

©LorindaGarcia