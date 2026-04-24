Café-compost, Maison de la nature et de l’environnement, Bordeaux

Café-compost Samedi 16 mai, 10h00 Maison de la nature et de l’environnement Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00

Café-compost : comprendre et réussir son compost

Le compostage permet de détourner près d’un tiers des déchets habituellement jetés dans la poubelle d’ordures ménagères. Une solution simple et naturelle pour réduire ses déchets tout en nourrissant son sol.

Lors de ce Café-compost, venez découvrir ou redécouvrir les bases du compostage dans une ambiance conviviale, propice aux échanges et au partage d’expériences. Cet atelier est l’occasion de poser toutes vos questions et d’acquérir les connaissances essentielles pour démarrer ou améliorer votre pratique à la maison.

Au programme :

• Comprendre le B.A.-BA du compostage : emplacement du composteur, ingrédients, équilibre entre matières vertes et brunes, rôle des petites bêtes

• Apprendre à gérer un composteur dans son jardin et à produire un compost de qualité

• Échanger conseils, astuces et retours d’expérience entre participants

Un moment convivial pour découvrir comment transformer ses biodéchets en ressource précieuse pour le jardin, et changer de regard sur nos déchets du quotidien.

Maison de la nature et de l’environnement 2 Quai de Brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.bordeaux-metropole.fr/node/267/ »}] [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-reduis-je-reutilise/je-composte »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/gerer-reduire-mes-dechets/je-produis-moins-dechets/conseils-anti-gaspi »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/tous-dechets-annuaire »}]

Lors de ce Café-compost, venez découvrir ou redécouvrir les bases du compostage dans une ambiance conviviale, propice aux échanges et au partage d’expériences. compostage compost

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