À la découverte des orchidées sauvages Fatouville-Grestain
À la découverte des orchidées sauvages Fatouville-Grestain samedi 30 mai 2026.
Fatouville-Grestain
À la découverte des orchidées sauvages
Fatouville-Grestain Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Les membres de la Société Française d’Orchidophilie vous partageront leurs connaissances et leur passion pour ces plantes exceptionnelles.
Ophris abeille, orchis punaise ou encore orchis bouc ! … Que de noms étonnants pour ces belles orchidées sauvages ! Bien plus petites que les orchidées qui peuvent orner le rebord des fenêtres, les orchidées sauvages n’en sont pas moins belles et utiles. Leur rareté et leur fragilité, liées à des conditions de vie exigeantes, les ont conduit à développer divers stratagèmes pour assurer leur survie et notamment leur pollinisation.
Les membres de la Société Française d’Orchidophilie vous partageront leurs connaissances et leur passion pour ces plantes exceptionnelles. .
Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 35 24 80 01
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English : À la découverte des orchidées sauvages
Members of the Société Française d’Orchidophilie will share their knowledge and passion for these exceptional plants.
L’événement À la découverte des orchidées sauvages Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-05-20 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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