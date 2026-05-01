Fatouville-Grestain

À la découverte des orchidées sauvages

Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Les membres de la Société Française d’Orchidophilie vous partageront leurs connaissances et leur passion pour ces plantes exceptionnelles.

Ophris abeille, orchis punaise ou encore orchis bouc ! … Que de noms étonnants pour ces belles orchidées sauvages ! Bien plus petites que les orchidées qui peuvent orner le rebord des fenêtres, les orchidées sauvages n’en sont pas moins belles et utiles. Leur rareté et leur fragilité, liées à des conditions de vie exigeantes, les ont conduit à développer divers stratagèmes pour assurer leur survie et notamment leur pollinisation.

Les membres de la Société Française d’Orchidophilie vous partageront leurs connaissances et leur passion pour ces plantes exceptionnelles. .

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 35 24 80 01

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English : À la découverte des orchidées sauvages

Members of the Société Française d’Orchidophilie will share their knowledge and passion for these exceptional plants.

L’événement À la découverte des orchidées sauvages Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-05-20 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville