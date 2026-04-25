Fatouville-Grestain

Les Promenades musicales du Pays d’Auge Cordes nomades

Ancienne Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Cordes nomades

15H: Visite de l’Abbaye de Grestain par le propriétaire des lieux.

Il a beau réunir des instruments acoustiques l’alto, le mandole et le guembri –, le duo de Séverine Morfin et Malik Ziad est électrique comme une transe. Il a beau confronter la composition et l’improvisation, la résonance naturelle et les effets électroniques, le jazz contemporain et les musiques traditionnelles arabo-andalouses et africaines, c’est un espace de fusion. Dans la chapelle de l’ancienne abbaye de Grestain, secrète comme une grotte aux fées, les frontières de style et de culture sont pacifiées autour d’une énergie commune, intemporelle et conquérante ce qui va bien à ces pierres liées à Guillaume, duc de Normandie…

Séverine Morfin alto, effets, compositions

Malik Ziad mandole, guembri, banjo, compositions .

Ancienne Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie contact@pmpa.fr

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English : Les Promenades musicales du Pays d’Auge Cordes nomades

Musical walks in the Pays d’Auge 32nd edition: Nomadic strings

L’événement Les Promenades musicales du Pays d’Auge Cordes nomades Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité