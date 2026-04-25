Les Promenades musicales du Pays d’Auge Cordes nomades Fatouville-Grestain
Les Promenades musicales du Pays d’Auge Cordes nomades Fatouville-Grestain samedi 25 juillet 2026.
Fatouville-Grestain
Les Promenades musicales du Pays d’Auge Cordes nomades
Ancienne Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Cordes nomades
15H: Visite de l’Abbaye de Grestain par le propriétaire des lieux.
Il a beau réunir des instruments acoustiques l’alto, le mandole et le guembri –, le duo de Séverine Morfin et Malik Ziad est électrique comme une transe. Il a beau confronter la composition et l’improvisation, la résonance naturelle et les effets électroniques, le jazz contemporain et les musiques traditionnelles arabo-andalouses et africaines, c’est un espace de fusion. Dans la chapelle de l’ancienne abbaye de Grestain, secrète comme une grotte aux fées, les frontières de style et de culture sont pacifiées autour d’une énergie commune, intemporelle et conquérante ce qui va bien à ces pierres liées à Guillaume, duc de Normandie…
Séverine Morfin alto, effets, compositions
Malik Ziad mandole, guembri, banjo, compositions .
Ancienne Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie contact@pmpa.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Promenades musicales du Pays d’Auge Cordes nomades
Musical walks in the Pays d’Auge 32nd edition: Nomadic strings
L’événement Les Promenades musicales du Pays d’Auge Cordes nomades Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Fatouville-Grestain (Eure)
- Fatouvil’Arts Salle des Fêtes Fatouville-Grestain 25 avril 2026
- Sentier de l’Ancien Phare Fatouville-Grestain Eure 1 mai 2026
- A la découverte du patrimoine naturel Fatouville-Grestain 30 mai 2026
- Théâtre Exil.s Fatouville-Grestain 6 juin 2026
- Lecture théâtralisée La complainte de la paix Erasme Fatouville-Grestain 4 juillet 2026