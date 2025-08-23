Les Médiévales de Grestain Fatouville-Grestain
Les Médiévales de Grestain Fatouville-Grestain samedi 15 août 2026.
Fatouville-Grestain
Les Médiévales de Grestain
Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16
L’ancienne Abbaye Notre-Dame de Grestain, haut lieu du moyen-âge anglo-normand, vous plonge le temps d’un week-end dans la période du XIe au XVe siècle.
️ Troupes de reconstitution
Des compagnies de passionnés installent leur campement au cœur de l’abbaye. En costume d’époque, ils vous font découvrir la vie quotidienne au Moyen Âge démonstrations de combat, cuisine au feu de bois, tentes d’époque, armes et objets du quotidien.
Animations pour tous Les savoir-faire ancestraux prennent vie sous vos yeux !
Musique et spectacle
Marché médiéval artisanal Flânez parmi les étals d’un marché d’artisans aux savoir-faire uniques !
️ Pause gourmande d’époque
Entrée libre parking gratuit sur place
Se munir d’anti moustiques ;)
Anticipez vos achats en espèces pas de distributeur à proximité ! .
Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Médiévales de Grestain
L’événement Les Médiévales de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-06-10 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
À voir aussi à Fatouville-Grestain (Eure)
- Lecture théâtralisée La complainte de la paix Erasme Fatouville-Grestain 3 juillet 2026
- Conférence Notre Dame de Grestain, l’abbaye familiale de Guillaume Fatouville-Grestain 11 juillet 2026
- Visite de l’abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 23 juillet 2026
- Les Promenades musicales du Pays d’Auge Cordes nomades Fatouville-Grestain 25 juillet 2026
- Lecture théâtralisée Robert Le Magnifique, Arlette et Guillaume Bébé Fatouville-Grestain 26 juillet 2026