Fatouville-Grestain

Les Médiévales de Grestain

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

L’ancienne Abbaye Notre-Dame de Grestain, haut lieu du moyen-âge anglo-normand, vous plonge le temps d’un week-end dans la période du XIe au XVe siècle.

️ Troupes de reconstitution

Des compagnies de passionnés installent leur campement au cœur de l’abbaye. En costume d’époque, ils vous font découvrir la vie quotidienne au Moyen Âge démonstrations de combat, cuisine au feu de bois, tentes d’époque, armes et objets du quotidien.

Animations pour tous Les savoir-faire ancestraux prennent vie sous vos yeux !

Musique et spectacle

Marché médiéval artisanal Flânez parmi les étals d’un marché d’artisans aux savoir-faire uniques !

️ Pause gourmande d’époque

Entrée libre parking gratuit sur place

Se munir d’anti moustiques ;)

Anticipez vos achats en espèces pas de distributeur à proximité ! .

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

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English : Les Médiévales de Grestain

L’événement Les Médiévales de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-06-10 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville