Visite guidée du phare, Phare de Fatouville, Fatouville-Grestain

Informations pratiques

Visite guidée du phare 19 et 20 septembre Phare de Fatouville Eure

Durée 1h, départs des visites toutes les heures, 10 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture et visite exceptionnelle du Phare de Fatouville, classé au titre des monuments historiques depuis 2011 ! Situé à 7 km de Honfleur et érigé à l’intérieur des terres, Le Phare de Fatouville guidait les bateaux et offrant ainsi une vue imprenable sur l’estuaire de la Seine. Inauguré en 1850, il fait parti des joyaux de L. Reynaud, architecte.

Phare de Fatouville 386 Route du Phare, 27210 Fatouville-Grestain, France Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie https://pharedefatouville.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 57 66 56 »}] L’activation d’un réseau de feux sur la Basse-Seine est à l’origine de l’édification du phare de Fatouville en 1849-1850 par le plus prestigieux architecte de phares du XIXe siècle, Léonce Reynaud. La tour mesure 33 mètres de haut et son feu porte à plus de 40 kilomètres. Le changement du cours du fleuve intervenu après des travaux d’endiguement, entraine l’arrêt de son activité en 1907 et sa vente en 1923. Le phare est doté d’une avant-cour plantée d’arbres de collection (cèdre, araucaria) ainsi que d’un enclos carré clôt par une grille ornée d’un décor à la symbolique des phares et balises. La tour tronconique est construite au centre, selon un plan octogonal, en granite et pierre de taille. Elle s’intègre dans un bâtiment d’habitation en U composé d’un corps central flanqué d’ailes en retour. Le sol du rez-de-chaussée de la tour est en marbre décoré et un escalier en pierre mène à la salle de veille puis à la salle de service de la lanterne surmontée d’un vitrage. Le logis d’habitation comporte des pièces de service ainsi que des appartements. Des communs ont été édifiés, en 1849-1850, dans l’enclos aménagé en verger et jardin.£Le phare de Fatouville est considéré comme l’une des œuvres les plus réussies de Léonce Reynaud. L’attention portée au décor ainsi que le traitement architectural (avant-cour et communs) confère à l’ensemble l’aspect d’un château.

Ouverture et visite exceptionnelle du Phare de Fatouville, classé au titre des monuments historiques depuis 2011 ! Situé à 7 km de Honfleur et érigé à l’intérieur des terres, Le Phare de Fatouville…

©Phare de Fatouville