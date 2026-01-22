Conférence Notre Dame de Grestain, l’abbaye familiale de Guillaume Fatouville-Grestain

Conférence Notre Dame de Grestain, l’abbaye familiale de Guillaume

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

2026-07-11 2026-07-12 2026-08-22

1050 Pourquoi cette fondation ? Les textes nous l’indiquent clairement. À l’époque, la famille de Guillaume était soudée autour d’Arlette, la mère de Guillaume. L’abbaye de Grestain fut conçue comme un refuge, un lieu de vie et de sépulture, mais aussi comme un témoignage offert au monde, de l’unité familiale dans laquelle la tendresse et la foi occupaient une place centrale.

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Conférence Notre Dame de Grestain, l’abbaye familiale de Guillaume

Grestain Abbey was conceived as a refuge, a place of life and burial, but also as a testimony to the world of family unity in which tenderness and faith were central.

