Lecture théâtralisée La complainte de la paix Erasme Fatouville-Grestain

Lecture théâtralisée La complainte de la paix Erasme

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 21:45:00

2026-07-03 2026-07-04

Lecture théâtralisée Erasme interroge la Paix sur le fléau de la guerre qui depuis toujours meurtrit l’humanité et c’est la Paix elle-même qui vient sur scène pour nous le dire.

Avec Lorena Felei et Nicolas Wapler

Tout public .

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Lecture théâtralisée La complainte de la paix Erasme

A staged reading: Erasmus asks Peace about the scourge of war that has always plagued humanity, and it is Peace herself who comes on stage to tell us.

