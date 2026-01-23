Lecture théâtralisée Robert Le Magnifique, Arlette et Guillaume Bébé Fatouville-Grestain

Lecture théâtralisée Robert Le Magnifique, Arlette et Guillaume Bébé

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-08-02 17:15:00

2026-07-26 2026-08-02

Texte du chroniqueur Benoit de Sainte Maure (1170), Arlette, le duc Robert le Magnifique, leur amour, et Guillaume bébé dans son berceau. Le récit d’un véritable conte de fées.

Avec Lorena Felei et Nicolas Wapler

Tout public .

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Lecture théâtralisée Robert Le Magnifique, Arlette et Guillaume Bébé

Text by the chronicler Benoit de Sainte Maure (1170), Arlette, Duke Robert the Magnificent, their love, and William as a baby in his cradle. The story of a true fairy tale.

