Lecture théâtralisée Robert Le Magnifique, Arlette et Guillaume Bébé Fatouville-Grestain

Lecture théâtralisée Robert Le Magnifique, Arlette et Guillaume Bébé
Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-08-02 17:15:00
2026-07-26 2026-08-02
Lecture théâtralisée du Robert Le Magnifique, Arlette et Guillaume Bébé
Texte du chroniqueur Benoit de Sainte Maure (1170), Arlette, le duc Robert le Magnifique, leur amour, et Guillaume bébé dans son berceau. Le récit d’un véritable conte de fées.
Avec Lorena Felei et Nicolas Wapler
Tout public .
Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30
English : Lecture théâtralisée Robert Le Magnifique, Arlette et Guillaume Bébé
Text by the chronicler Benoit de Sainte Maure (1170), Arlette, Duke Robert the Magnificent, their love, and William as a baby in his cradle. The story of a true fairy tale.
