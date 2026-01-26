Festival Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain

Festival Les trois jours de Grestain

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain

Le festival les Trois Jours de Grestain vous invite à découvrir le magnifique site de l’ancienne Abbaye de Grestain à travers une série de spectacles, de concerts et d’expositions.

En famille ou entre amis, amateurs de théâtre, de musique, de sculpture, de collage venez profiter d’une journée hors du temps où vous pourrez savourer des boissons locales et des plats cuisinés avec amour, dans le parc ombragé ou le long de la source fraîche. En cas de pluie, vous trouverez refuge dans l’ancien réfectoire où vous pourrez découvrir l’histoire de l’abbaye au coin du feu en attendant que sonne l’heure des spectacles dans la chapelle.

Un festival de théâtre, expositions, lectures, organisé par la compagnie La plume de l’Indien

Trois jours à Grestain de spectacles et autres évènements tout public.

Le programme détaillé sera publié en juillet. .

