Visite de l’abbaye de Grestain Fatouville-Grestain
Visite de l’abbaye de Grestain Fatouville-Grestain jeudi 23 juillet 2026.
Fatouville-Grestain
Visite de l’abbaye de Grestain
Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20
Découvrez l’histoire de Grestain à travers une visite guidée. Anecdotes et faits historiques rythemront votre visite.
Découvrez l’ancienne Abbaye de Grestain à travers son histoire. Anecdotes et faits historiques rythmeront votre visite.
Visitez ce lieu plein d’Histoire(s) ! .
Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10
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English : Visite de l’abbaye de Grestain
Discover the history of Grestain through a guided tour. Anecdotes and historical facts will round off your visit.
L’événement Visite de l’abbaye de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-06-10 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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