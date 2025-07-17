Visite de l’abbaye de Grestain Fatouville-Grestain jeudi 23 juillet 2026.

Fatouville-Grestain

Visite de l’abbaye de Grestain

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20

Découvrez l’histoire de Grestain à travers une visite guidée. Anecdotes et faits historiques rythemront votre visite.

Découvrez l’ancienne Abbaye de Grestain à travers son histoire. Anecdotes et faits historiques rythmeront votre visite.

Visitez ce lieu plein d’Histoire(s) ! .

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : Visite de l’abbaye de Grestain

Discover the history of Grestain through a guided tour. Anecdotes and historical facts will round off your visit.

L’événement Visite de l’abbaye de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-06-10 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville