Rallye Nature Fatouville-Grestain
Rallye Nature Fatouville-Grestain mercredi 19 août 2026.
Fatouville-Grestain
Rallye Nature
Fatouville-Grestain Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-08-19
A l’occasion d’un jeu de piste ludique et familial, venez parcourir les prairies et sous-bois de Rives de Seine Sud. Munis d’une carte, vous rechercherez les énigmes et découvrirez quelques-uns des mystères de la nature…
A l’occasion d’un jeu de piste ludique et familial, venez parcourir les prairies et sous-bois de Rives de Seine Sud.
Munis d’une carte, vous rechercherez les énigmes et découvrirez quelques-uns des mystères de la nature… Comme de vrais explorateurs, il vous faudra vous orienter pour ne rater aucun des indices disséminés sur le site.
Avec beaucoup de curiosité et un soupçon de réflexion, petits et grands s’amuseront durant ce rallye nature.
Tout public à partir de 7 ans .
Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 35 24 80 01
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English : Rallye Nature
Come and explore the meadows and undergrowth of Rives de Seine Sud in a fun, family-friendly treasure hunt. Armed with a map, look for the riddles and discover some of nature’s mysteries…
L’événement Rallye Nature Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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