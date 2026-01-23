Théâtre Exil.s Fatouville-Grestain

Théâtre Exil.s

Début : 2026-06-05 20:30:00

2026-06-05

Spectacle de fin d’année de la troupe du collège Alphonse Allais d’Honfleur.

D’après le texte de Marceline Putnaï, inspiré des témoignages recueillis par une classe de 4ème de Sophie Jalageas, co-mise en scène avec Lorena Felei.

Avec la troupe Si on y Allais Paul Alleaume, Louane Andrieu, Sofia Arab-Nedjadi Jimenez, Perrine Bart, Chloé Boutin, Arthur Delaporte, Léa Ego, Louise Lecomte, Julia Lessellier, Joaquim Loizeau, Chloé Magnier, Leila Mazouzi, Mahdi-Montassar Mdimagh, Léopoldine Romeguere, Roxane Tribote

Tout public .

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Théâtre Exil.s

End-of-year show by the troupe from Alphonse Allais secondary school in Honfleur.

Based on a text by Marceline Putnaï, inspired by testimonies collected by a class of 4th graders led by Sophie Jalageas, co-directed by Lorena Felei.

