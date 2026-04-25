A la découverte du patrimoine naturel Fatouville-Grestain
A la découverte du patrimoine naturel Fatouville-Grestain samedi 30 mai 2026.
Fatouville-Grestain
A la découverte du patrimoine naturel
ENS Rive de Seine Sud Fatouville-Grestain Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le patrimoine naturel est mis en avant avec cette visite à la découverte d’orchidée propore à ce territoire.
Les membres de la Société Française d’Orchidophilie vous partageront leurs connaissances et leur passion pour ces plantes exceptionnelles.
Réservation obligatoire sur 02 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org
communication@maisondelestuaire.org .
ENS Rive de Seine Sud Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org
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English : A la découverte du patrimoine naturel
L’événement A la découverte du patrimoine naturel Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-04-15 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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