Théâtre Les Troyennes d’Euripide

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure

Lecture mise en scène d’extraits de la pièce.

Dans la traduction de Nicolas Wapler

Mise en scène de Lorena Felei

Après dix ans de siège, les Gregs ont pris la ville de Troie. Leur comportement a été d’une telle violence qu’Athéna, pourtant leur alliée, décide de les punir sévèrement.

Les Grecs tuent, violent, assassinent, profanent les temples des dieux. Dans leur butin de guerre, les femmes troyennes, considérées comme des marchandises, sont cruellement attribuées, chacune, par tirage au sort, à un homme. C’est ce drame que raconte la pièce. Un des textes les plus puissants jamais écrits contre la guerre.

avec Jocelyn Lefranc (Poséidon), Marilou Garros (Athéna), Lorena Felei (Hécube), Patrick Le Cerf (Talthibios), Magali Georges (Cassandre), et le choeur Véronique Deffontaines, Julia Clout, Stéphanie Fagour, Christine Madeline, Suzanne de Prémonville, Emma Simon, Marion Soulestin, Agathe Trevert, Estelle Trevert. .

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Théâtre Les Troyennes d’Euripide

Staged reading of extracts from the play.

