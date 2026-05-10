A la découverte des petites bêtes du jardin Potager de la gare Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 11:15 – 12:15

Gratuit : oui Tout public, enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un ou une adulte Tout public

Le jardin partagé Potager de la Gare ouvre ses portes pour une matinée ponctuée d’animations conviviales et pédagogiques. En compagnie de Florian Roquinarc’h, photographe nature, venez découvrir les petites bêtes qui peuplent nos jardins au travers de ses photographies et d’un quiz pédagogique et ludique !Cette animation sera suivie d’animations musicales avec l’Association Arts et Musiques au Jardin et d’un buffet champêtre participatif.

Potager de la gare Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/evenements/la-longere/



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