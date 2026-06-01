A la découverte des petites bêtes du jardin, Potager de la gare, Saint-Herblain

A la découverte des petites bêtes du jardin Dimanche 7 juin, 10h00, 11h15 Potager de la gare Loire-Atlantique

Tout public, enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un ou une adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:15:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00

Le jardin partagé Potager de la Gare ouvre ses portes pour une matinée ponctuée d’animations conviviales et pédagogiques. En compagnie de Florian Roquinarc’h, photographe nature, venez découvrir les petites bêtes qui peuplent nos jardins au travers de ses photographies et d’un quiz pédagogique et ludique !

Cette animation sera suivie d’animations musicales avec l’Association Arts et Musiques au Jardin et d’un buffet champêtre participatif.

Potager de la gare impasse de la gare 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Bourgonnière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 24 87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-herblain.fr/evenements/la-longere/ »}] parking de la gare de Basse-Indre Saint-Herblain

Le Potager de la Gare ouvre ses portes pour une matinée ponctuée d’animations conviviales et pédagogiques. En compagnie de Florian Roquinarc’h, photographe nature, venez découvrir les petites bêtes !…

©Carole England