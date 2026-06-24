A la découverte des quartiers parisiens : De Mallet-Stevens à Hector Guimard, quelques chefs‑d’œuvre de l’architecture Angle de l’avenue Mozart et de la rue de l’Assomption (métro Ranelagh) Paris mercredi 22 juillet 2026.

D’Hector Guimard à Mallet-Stevens, en passant par le Corbusier, le 16e arrondissement offre à découvrir toute une partie de l’histoire de l’architecture.

Au tournant du XXe siècle, l’Art nouveau y transcende le modèle Haussmannien, menant de jeunes architectes à repenser le fondements de l’art de bâtir. Le béton armé offre de nouvelles possibilités. Des façades ornementées, l’on passe à un purisme assumé, où la géométrisation des formes mène au triomphe de l’Art déco dans les années 30.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Un parcours numérique dédié, valorisant l’histoire et le patrimoine de du 16e arrondissement, a été réalisé par le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (Direction des affaires culturelles) dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris.

Découvrez le 16e arrondissement au gré de chefs-d’œuvre de l’architecture. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le mercredi 22 juillet 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Réservation obligatoire à partir du 07 juillet 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-22T21:30:00+02:00

fin : 2026-07-22T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-22T18:30:00+02:00_2026-07-22T20:30:00+02:00

Angle de l’avenue Mozart et de la rue de l’Assomption (métro Ranelagh) 97 rue du Ranelagh 75016 Paris

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