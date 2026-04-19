Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vies juives d’un quartier populaire : Belleville et le 20e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris

Vies juives d’un quartier populaire : Belleville et le 20e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris

Vies juives d’un quartier populaire : Belleville et le 20e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Mémorial de la Shoah

Adresse : 17 rue Geoffroy l'Asnier

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif : <p>Tarif : 6€</p>

Durée : 2h

Important : un déplacement en métro est prévu pendant le parcours, prière de se munir de titres de transport.

Lieu de rendez-vous : indiqué quelques jours avant le parcours.

Réserver

Ce parcours dans les rues de Belleville, Saint-Fargeau et Gambetta permet d’appréhender la vie quotidienne des immigrés juifs installés dans ces quartiers populaires. Artisans, forains ou ouvriers, souvent yiddishophones, religieux ou laïcs, engagés politiquement ou non, ces nouveaux arrivants deviennent partie prenante de la vie du XXe arrondissement auquel ils insufflent une énergie nouvelle. Premiers visés lors des rafles de 1941 et 1942, les habitants de ces quartiers comptent parmi eux de nombreux résistants.
Le mercredi 22 juillet 2026
de 15h00 à 18h00
payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-22T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-22T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-vies-juives-dun-quartier-populaire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)