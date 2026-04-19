Vies juives d’un quartier populaire : Belleville et le 20e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris
Vies juives d’un quartier populaire : Belleville et le 20e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris mercredi 22 juillet 2026.
Durée : 2h
Important : un déplacement en métro est prévu pendant le parcours, prière de se munir de titres de transport.
Lieu de rendez-vous : indiqué quelques jours avant le parcours.
Ce parcours dans les rues de Belleville, Saint-Fargeau et Gambetta permet d’appréhender la vie quotidienne des immigrés juifs installés dans ces quartiers populaires. Artisans, forains ou ouvriers, souvent yiddishophones, religieux ou laïcs, engagés politiquement ou non, ces nouveaux arrivants deviennent partie prenante de la vie du XXe arrondissement auquel ils insufflent une énergie nouvelle. Premiers visés lors des rafles de 1941 et 1942, les habitants de ces quartiers comptent parmi eux de nombreux résistants.
Le mercredi 22 juillet 2026
de 15h00 à 18h00
payant
Tarif : 6€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-22T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-22T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-vies-juives-dun-quartier-populaire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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