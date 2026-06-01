Minino Garay & friends / Speaking Tango Jazz, JASS CLUB, Paris

Minino Garay & friends / Speaking Tango Jazz Mercredi 22 juillet, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T19:30:00+02:00 – 2026-07-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T21:30:00+02:00 – 2026-07-22T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Minino Garay prend ses quartiers au Jass Club. Pour chaque soirée, il réunit un trio et invite un·e ou deux musicien·nes avec qui il aime partager la scène. Percussionniste généreux et totalement habité, Minino Garay puise depuis toujours dans la richesse des musiques et rythmes d’Amérique latine pour en faire une langue jazz bien à lui. Héritier du spoken word new-yorkais des années soixante, ancêtre du slam, le *Speaking Tango* c’est l’art de déclamer les textes des chansons populaires argentines plutôt que de les chanter. Le jazz et le tango se mêlent au rythme du folklore sud-américain, et ça ne ressemble à rien d’autre ! Pour l’occasion, il s’entoure du pianiste Cédric Hanriot et du contrebassiste Flavio Romero, et accueille deux invités chers à son cœur : le bandonéiste Fabrizio Colombo et le chanteur Julian Naranjo. Une soirée aux allures de fête dans les rues de Buenos Aires. **Minino Garay** / percussions **Cédric Hanriot** / piano **Flavio Romero** / contrebasse *Guests* **Julian Naranjo** / voix **Candelaria** / voix **Ailen Prati** / cor anglais **Fabrizio Colombo** / bandonéon **Norberto Pedreira** / guitare

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/539-Minino-Garay-friends-Speaking-Tango-Jazz?session=539 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/540-Minino-Garay-friends-Speaking-Tango-Jazz?session=540 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Minino Garay prend ses quartiers au Jass Club. Pour chaque soirée, il réunit un trio et invite un·e ou deux musicien·nes avec qui il aime partager la scène. Percussionniste généreux e … Argentine Jazz