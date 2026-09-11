À la découverte des quartiers parisiens : la Butte-aux-Cailles Métro Place d’Italie Paris
mardi 15 septembre 2026 · Métro Place d’Italie · Paris
Informations pratiques
Le 13ᵉ arrondissement se distingue par un assemblage de quartiers aux identités très marquées. On y trouve notamment la Butte-aux-Cailles, ancien village populaire du XIXᵉ siècle qui a su préserver son charme faubourien.
Autrefois couverte de vignes et de prairies, la Butte-aux-Caille a vu s’installer, sur ses bords de la la Bièvre, un grand nombre de petits ateliers, des teintureries et des tanneries notamment. Son paysage s’est ainsi transformé au fil de la révolution industrielle. Ayant échappé, en partie, aux grands travaux haussmanniens du milieu du XIXe siècle, elle est restée longtemps un quartier ouvrier, aux petits immeubles modestes, dont les cours étaient habitées par de petites entreprises. Aujourd’hui, la Butte-aux-Cailles conserve encore des traces de ce passé industriel qui se retrouve dans la dénomination de ses rues et de ses bâtiments publics.
Cette balade guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.
Partez à la découverte de la Butte-aux-Cailles en compagnie d’un guide-conférencier. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.
Le mardi 15 septembre 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit sous condition
Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite).
Réservation obligatoire à partir du 08 septembre 2026
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-15T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T18:00:00+02:00_2026-09-15T20:00:00+02:00
Métro Place d’Italie Boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris
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