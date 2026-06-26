A la découverte des quartiers parisiens : la place Gambetta, la naissance d’une ville Mairie du 20e arrondissement Paris mercredi 29 juillet 2026.

En 1860, l’annexion des communes limitrophes au mur des Fermiers généraux a rendu parisiennes la presque totalité du village de Charonne et la moitié de Belleville (l’autre étant rattachée au 19e arrondissement). Un nouveau réseau viaire est créé afin de donner une cohérence à ce découpage artificiel.

Pour marquer le cœur du nouvel arrondissement, une place est dessinée sur une parcelle délimitée par les anciennes rues des Basses-Gâtines (actuelle rue des Gâtines), du Ratrait (actuelle rues du Cambodge et du Cher), de Robinson (disparue) et des Champs (actuelles rues Malte-Brun et de la Bidassoa). Dans un premier temps (1865), elle est baptisée place de Puebla, en l’honneur de la prise de la ville mexicaine par l’armée française en 1862, et reçoit alors une forme circulaire. Elle devient la place des Pyrénées, de forme trapézoïdale, lors de la construction de la future mairie d’arrondissement, entre 1867 et 1877. Enfin, elle prend le nom de Léon Gambetta, chef du gouvernement de la Troisième République (1838-1882), en 1893.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Un parcours numérique dédié, valorisant l’histoire et le patrimoine du 20e arrondissement, a été réalisé par le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (Direction des affaires culturelles) dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris.

Découvrez l’histoire de la place Gambetta, dont la création est intimement liée à la restructuration urbaine de l’est parisien sous le Second Empire. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le mercredi 29 juillet 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Réservation obligatoire à partir du 15 juillet 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-29T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-29T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-29T18:00:00+02:00_2026-07-29T20:00:00+02:00

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 Paris

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