À la découverte des quartiers parisiens : le vieux Belleville Métro Pyrénées Paris

Informations pratiques

Belleville est rattaché à Paris en 1860. Faubourg parisien typique, il fait preuve, au moment de la Commune de Paris, d’une résistance hors pair. Dans l’entre-deux-guerres, le quartier accueille les premiers émigrés arméniens, grecs et juifs polonais qui contribuent au développement de l’artisanat, déjà présent, et en particulier celui du cuir. L’implantation des commerces juifs, et leur visibilité, confère à Belleville son identité de “quartier juif”, avec une intense vie communautaire yiddish. Aujourd’hui encore, Belleville est un lieu emblématique du Paris populaire et de ses quartiers pluriethniques.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Partez à la découverte du vieux Belleville en compagnie d’un guide-conférencier. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le jeudi 24 septembre 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite).

Réservation obligatoire à partir du 10 septembre 2026

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-24T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T18:00:00+02:00_2026-09-24T20:00:00+02:00

Métro Pyrénées Rue de Belleville 75020 Paris

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