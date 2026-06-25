A la découverte des quartiers parisiens : Le village de Charonne Angle de la rue de Bagnolet et du boulevard Davioud (métro Porte de Bagnolet) Paris jeudi 30 juillet 2026.

Autour d’une des plus vieilles églises de Paris, l’ancien village de Charonne se distinguait autrefois par son activité vinicole et agricole. Ainsi, au moment de son annexion à Paris en 1860, le paysage de ce quartier présentait encore un aspect à mi-chemin entre la ville et la campagne. Mais l’urbanisme galopant et l’industrialisation de Paris vont rapidement bouleverser sa physionomie. Aujourd’hui encore, Charonne garde le souvenir des révoltes parisiennes, notamment lors de la Commune, et de son urbanisation dès le milieu de XIXe siècle.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Un parcours numérique dédié, valorisant l’histoire et le patrimoine de ce quartier du 20e arrondissement, a été réalisé par le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (Direction des affaires culturelles) dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris.

Découvrez l’histoire du quartier de Charonne, de l’ancien village aux transformations urbaines sous le Second Empire. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le jeudi 30 juillet 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Réservation obligatoire à partir du 15 juillet 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-30T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-30T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-30T18:00:00+02:00_2026-07-30T20:00:00+02:00

Angle de la rue de Bagnolet et du boulevard Davioud (métro Porte de Bagnolet) Place de la Porte de Bagnolet 75020 Paris

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