À la découverte des quartiers parisiens : Notre-Dame-de-la-Gare et de son quartier Metro Chevaleret Paris

Informations pratiques

Le 13ᵉ arrondissement se distingue par un assemblage de quartiers aux identités très marquées. On y trouve notamment la Butte-aux-Cailles, ancien village populaire du XIXᵉ siècle qui a su préserver son charme faubourien, mais aussi le quartier historique autour de la manufacture des Gobelins, de vastes zones pavillonnaires, quelques usines et hangars, des ruelles au parfum de campagne, un important quartier asiatique, ainsi qu’une architecture contemporaine remarquable dans le quartier de la Gare.

Le quartier de La Gare tire son nom de la gare fluviale qui fut construite ici à partir de la fin du règne de Louis XV. Aujourd’hui, il est principalement connu des parisiens pour son quartier chinois. Mais saviez-vous qu’il a été choisi pour accueillir la Bibliothèque nationale France (BnF) et une imposante église consacrée, en 1859, sous le nom Notre-Dame de l’Immaculée Conception ? Plusieurs édifices signés Le Corbusier y côtoient des réalisations de Christian de Portzamparc, Dominique Perrault, Jean Nouvel, et bien d’autres encore.

Cette balade guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Partez à la découverte du quartier de la Gare en compagnie d’un guide-conférencier. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le mardi 29 septembre 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite).

Réservation obligatoire à partir du 15 septembre 2026

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-29T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-29T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-29T18:00:00+02:00_2026-09-29T20:00:00+02:00

Metro Chevaleret Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

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