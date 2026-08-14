Dessin vital : exposition Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Informations pratiques

Les Parentèles rue Blanche accueille des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Loin de rester enfermés, les résidents profitent de sorties, d’ateliers et présentent leurs productions à la bibliothèque.

L’entrée est libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Exposition de production graphique et de photographie pendant l’acte de dessiner, issue d’un cycle d’ateliers de peinture avec les résidents des Parentèles mené par Philippe Millet au centre Alzheimer les Parentèles de la rue Blanche.

Du mardi 08 septembre 2026 au samedi 31 octobre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-08T16:00:00+02:00

fin : 2026-10-31T19:00:00+01:00

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Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



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