STAGE COLLAGE – TECHNIQUE MIXTES ÉRARD Paris

Informations pratiques

Tout au long du stage, les participants découvriront le travail de différents artistes ayant exploré le collage, l’assemblage et la création en volume. Des supports visuels et des documents de référence permettront de nourrir leur réflexion et de les accompagner dans le développement de leur propre univers créatif.

Après une présentation du matériel disponible à l’atelier, chacun pourra expérimenter différents matériaux tels que le carton, les tissus, les fils ou encore les laines. Des démonstrations permettront de découvrir et de mettre en pratique plusieurs techniques : dessin, découpe, taille, collage, assemblage et ponçage.

Une place importante sera accordée à l’expérimentation et à la manipulation des matières afin d’explorer les possibilités offertes par le collage et la construction en volume.

Progressivement, les participants développeront un projet personnel, depuis les premiers croquis préparatoires jusqu’à la réalisation d’une maquette en collage. Cette recherche aboutira à une création finale en bas-relief ou en volume, pouvant associer différents matériaux et techniques.

Le stage permettra ainsi à chacun d’expérimenter librement, de développer son processus créatif et de réaliser une œuvre personnelle en s’appuyant sur les techniques découvertes au cours des séances.

Ce stage propose une exploration du dessin, du collage et de l’assemblage de matériaux variés.



À travers un processus de recherche et d’expérimentation, chaque participant développera un projet personnel aboutissant à une réalisation plastique.

Du mardi 08 septembre 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

payant

Tarif : 430 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-08T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-11T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-08T10:00:00+02:00_2026-09-08T18:00:00+02:00;2026-09-09T10:00:00+02:00_2026-09-09T18:00:00+02:00;2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T18:00:00+02:00;2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00

ÉRARD 30, rue Erard 75012 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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