Paris Design Week : Anthony Guerrée au Musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS

Informations pratiques

Avec Contrepoint,

Anthony Guerrée fait dialoguer sculpture et design à la manière d’un

contrepoint musical.

Au sein du musée Bourdelle, les sculptures composent déjà

une partition silencieuse, faite de présences, de vides et de tensions. Anthony

Guerrée inscrit de nouvelles formes, en bois, en verre, en textile et en terre,

qui dialoguent avec cet existant sans jamais s’imposer.

Contrepoint

propose une immersion dans le processus de création d’un designer contemporain.

L’installation explore les correspondances possibles entre sculpture et design

et met en regard différentes recherches matérielles et formelles menées par

Anthony Guerrée avec l’univers plastique de Bourdelle. Ses créations

établissent un dialogue subtil avec ses formes, ses rythmes et son rapport à la

matière.

Contrepoint

propose une lecture du design comme pratique sculpturale. Les objets y apparaissent

sous différentes formes : fragments, matrices, prototypes, pièces achevées. Le

visiteur est ainsi invité à pénétrer dans un espace de recherche, où matériaux,

formes et gestes dialoguent avec l’esprit du lieu.

A l’occasion de la Paris Design Week, le musée Bourdelle présente l’installation Contrepoint du designer français Anthony Guerrée, du 8 au 27 septembre 2026, dans une partie de ses collections permanentes.

Du mardi 08 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-08T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-08T10:00:00+02:00_2026-09-08T18:00:00+02:00;2026-09-09T10:00:00+02:00_2026-09-09T18:00:00+02:00;2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T18:00:00+02:00;2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00;2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-13T10:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00;2026-09-15T10:00:00+02:00_2026-09-15T18:00:00+02:00;2026-09-16T10:00:00+02:00_2026-09-16T18:00:00+02:00;2026-09-17T10:00:00+02:00_2026-09-17T18:00:00+02:00;2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T18:00:00+02:00;2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00;2026-09-22T10:00:00+02:00_2026-09-22T18:00:00+02:00;2026-09-23T10:00:00+02:00_2026-09-23T18:00:00+02:00;2026-09-24T10:00:00+02:00_2026-09-24T18:00:00+02:00;2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00;2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda



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