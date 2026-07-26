UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Paris Design Week : Anthony Guerrée au Musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS

mardi 8 septembre 2026 · Musée Bourdelle · PARIS

Paris Design Week : Anthony Guerrée au Musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Musée Bourdelle
Adresse
18, rue Antoine Bourdelle
Ville
75015 PARIS
Département
Paris

Avec Contrepoint,
Anthony Guerrée fait dialoguer sculpture et design à la manière d’un
contrepoint musical.
Au sein du musée Bourdelle, les sculptures composent déjà
une partition silencieuse, faite de présences, de vides et de tensions. Anthony
Guerrée inscrit de nouvelles formes, en bois, en verre, en textile et en terre,
qui dialoguent avec cet existant sans jamais s’imposer.
Contrepoint
propose une immersion dans le processus de création d’un designer contemporain.
L’installation explore les correspondances possibles entre sculpture et design
et met en regard différentes recherches matérielles et formelles menées par
Anthony Guerrée avec l’univers plastique de Bourdelle. Ses créations
établissent un dialogue subtil avec ses formes, ses rythmes et son rapport à la
matière.
Contrepoint
propose une lecture du design comme pratique sculpturale. Les objets y apparaissent
sous différentes formes : fragments, matrices, prototypes, pièces achevées. Le
visiteur est ainsi invité à pénétrer dans un espace de recherche, où matériaux,
formes et gestes dialoguent avec l’esprit du lieu.

A l’occasion de la Paris Design Week, le musée Bourdelle présente l’installation Contrepoint du designer français Anthony Guerrée, du 8 au 27 septembre 2026, dans une partie de ses collections permanentes.
Du mardi 08 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-08T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-08T10:00:00+02:00_2026-09-08T18:00:00+02:00;2026-09-09T10:00:00+02:00_2026-09-09T18:00:00+02:00;2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T18:00:00+02:00;2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00;2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-13T10:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00;2026-09-15T10:00:00+02:00_2026-09-15T18:00:00+02:00;2026-09-16T10:00:00+02:00_2026-09-16T18:00:00+02:00;2026-09-17T10:00:00+02:00_2026-09-17T18:00:00+02:00;2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T18:00:00+02:00;2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00;2026-09-22T10:00:00+02:00_2026-09-22T18:00:00+02:00;2026-09-23T10:00:00+02:00_2026-09-23T18:00:00+02:00;2026-09-24T10:00:00+02:00_2026-09-24T18:00:00+02:00;2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00;2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle  75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda


Afficher la carte du lieu Musée Bourdelle et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)