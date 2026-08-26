Écrivain public Médiathèque Virginia Woolf Paris
mardi 8 septembre 2026 · Médiathèque Virginia Woolf · Paris
Informations pratiques
Pause estivale. Reprise des permanences le mardi 8 septembre 2026 à 14h.
Les écrivains publics bénévoles de l’association Relais Amical interviennent en binôme pour vous accompagner dans vos courriers et dossiers administratifs, démarches et demandes en ligne : logement (dont DALO), retraite, ASPA, CAF, MDPH, santé, carte transports, déclarations de revenus, recours gracieux, courriers aux organismes et particuliers, courriers personnels, de raison ou de cœur.
Inscription pour des créneaux de 45 minutes, auprès des bibliothécaires à la médiathèque, par mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr ou par téléphone : 01 44 08 12 71.
Permanences gratuites d’écrivains publics à la médiathèque Virginia Woolf tous les mardis de 14h à 17h, sur inscription auprès des bibliothécaires.
Du mardi 08 septembre 2026 au mardi 29 décembre 2026 :
mardi
de 14h00 à 17h00
gratuit
Inscription auprès des bibliothécaires, par mail ou par téléphone.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-08T17:00:00+02:00
fin : 2026-12-29T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-08T14:00:00+02:00_2026-09-08T17:00:00+02:00;2026-09-15T14:00:00+02:00_2026-09-15T17:00:00+02:00;2026-09-22T14:00:00+02:00_2026-09-22T17:00:00+02:00;2026-09-29T14:00:00+02:00_2026-09-29T17:00:00+02:00;2026-10-06T14:00:00+02:00_2026-10-06T17:00:00+02:00;2026-10-13T14:00:00+02:00_2026-10-13T17:00:00+02:00;2026-10-20T14:00:00+02:00_2026-10-20T17:00:00+02:00;2026-10-27T14:00:00+02:00_2026-10-27T17:00:00+02:00;2026-11-03T14:00:00+02:00_2026-11-03T17:00:00+02:00;2026-11-10T14:00:00+02:00_2026-11-10T17:00:00+02:00;2026-11-17T14:00:00+02:00_2026-11-17T17:00:00+02:00;2026-11-24T14:00:00+02:00_2026-11-24T17:00:00+02:00;2026-12-01T14:00:00+02:00_2026-12-01T17:00:00+02:00;2026-12-08T14:00:00+02:00_2026-12-08T17:00:00+02:00;2026-12-15T14:00:00+02:00_2026-12-15T17:00:00+02:00;2026-12-22T14:00:00+02:00_2026-12-22T17:00:00+02:00;2026-12-29T14:00:00+02:00_2026-12-29T17:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/
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