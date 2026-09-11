À la découverte des secrets de la basilique Saint-Seurin de Bordeaux, Basilique Saint-Seurin, Bordeaux

Informations pratiques

À la découverte des secrets de la basilique Saint-Seurin de Bordeaux 19 et 20 septembre Basilique Saint-Seurin Gironde

Gratuit. Réservation conseillée pour la soirée (place limitée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À la découverte des secrets de la basilique Saint-Seurin

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la basilique Saint-Seurin de Bordeaux vous ouvre ses portes pour une immersion au cœur de son histoire. Découvrez ce monument emblématique sous un angle inédit, entre patrimoine, histoire et innovation culturelle.

Des visites guidées de la basilique et de sa crypte sont proposées le samedi matin, de 9h30 à 12h30, et le dimanche après-midi, de 14h30 à 17h30, avec le soutien de l’association Ars et Fides.

En soirée, à partir de 19h et uniquement sur inscription, poursuivez la découverte avec « Basilica », une expérience immersive et sensible accessible à tous les publics. Vous pourrez également échanger avec les acteurs du projet et découvrir les coulisses de cette création, au cœur même de l’espace d’exploration.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Basilique Saint-Seurin Place Martyrs de la Résistance, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556482208 https://saintseurin.info [{« type »: « email », « value »: « contact@basilica.fr »}] L’église actuelle a remplacé deux édifices religieux plus anciens : un simple oratoire sous l’invocation de la Trinité, et une petite église. L’église primitive a disparu sous les constructions postérieures. L’oratoire existe encore mais modifié et agrandi. On en a fait la chapelle souterraine de Saint-Forte. Dans cet oratoire furent inhumés Saint-Seurin, un des premiers évêques de Bordeaux, ainsi que Saint-Amand et Saint-Forte. Au cours du Moyen-Age, l’église a été plusieurs fois saccagée et restaurée. Le portail occidental, composé de trois arcades, s’orne de chapiteaux historiés. La façade elle-même a été édifiée au XIXe siècle. Au-dessus du vieux portique s’élève un clocher quadrangulairee. Un beffroi a été appliqué au côté sud de l’église. La porte sud, gothique, présente des ogives en trèfle, des statues grandeur nature et des bas-reliefs. Le maître autel et la chapelle Notre-Dame des Roses s’ornent de reliefs du XIVe et XVe siècle. En 1698, la chute de la grande voûte a entraîné des travaux qui ont par endroit fait disparaître le caractère gothique de la construction.

À la découverte des secrets de la basilique Saint-Seurin

©Basilica