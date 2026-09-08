Informations pratiques

Visite contée « Jardin des neuf soleils » par Myriam Vicq Jeudi 10 septembre, 15h00 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gironde

5€ + prix du billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T15:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T15:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:00:00+02:00

Jeudi 10 septembre, 15h

Comédienne, conteuse et metteure en scène au sein de la compagnie Fabula Luna, Myriam Vicq propose une visite de l’exposition Jardin des neuf soleils inspirée de l’ancien mythe chinois des dix soleils, qui a stimulé le projet de Trevor Yeung pour la nef du Capc.

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr https://www.instagram.com/capcmusee/;https://www.facebook.com/capc.musee;https://twitter.com/CAPCmusee [{« type »: « link », « value »: « https://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-visite-contee »}] Depuis sa fondation en 1973, le Capc (Centre d’arts plastiques contemporains) a toujours été un espace exceptionnel pour la création. Au cours de ses cinquante années d’existence, ce lieu de recherche et d’expérimentation a su rapprocher artistes et publics, curieux de découvrir de nouvelles formes d’art, d’exposition et de médiation, dans des formats toujours renouvelés.

Il accède au statut de musée en 1984 et obtient l’appellation « Musée de France » en 2002 puis le label « Centre d’art contemporain d’intérêt national » en 2021.

Installé dans l’Entrepôt Lainé un imposant bâtiment patrimonial situé dans le quartier des Chartrons, à proximité des quais de Garonne, le Capc dispose de 3 422 m2 de surfaces d’exposition. Cet ancien entrepôt réel de denrées coloniales bâti en 1824 a connu trois grandes phases de travaux de rénovation menées entre 1984 et 1990 par les architectes architectes Denis Valode et Jean Pistre accompagnés de la designeuse Andrée Putman.

Le Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux propose tout au long de l’année un foisonnant programme d’expositions, de résidences d’artistes ainsi que de nombreux rendez-vous culturels et éducatifs. TARIFS D’ENTRÉE AU MUSÉE (Le billet d’entrée donne accès à toutes les expositions)

• 8€, plein tarif / 4,5€, tarif réduit

• 6€, plein tarif / 3,5€, tarif réduit – quand il n’y a pas d’exposition dans la nef

• 2€, tarif unique pour les étudiants de moins de 26 ans

• Entrée gratuite le 1er dimanche du mois (sauf juillet et août)

HORAIRES

Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h et le 2e mercredi du mois de 11h à 20h.

Le musée est fermé les lundis et jours fériés (sauf 14 juillet et 15 aôut)

Myriam Vicq propose une visite de l’exposition Jardin des neuf soleils inspirée de l’ancien mythe chinois des dix soleils, qui a stimulé le projet de Trevor Yeung pour la nef du Capc.

Arthur Péquin