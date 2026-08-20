UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

PARCOURS GRANDS DÉBUTANTS 1, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

jeudi 10 septembre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux

PARCOURS GRANDS DÉBUTANTS 1, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Mériadeck
Adresse
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Être inscrit.e à la bibliothèque

PARCOURS GRANDS DÉBUTANTS 1 Jeudi 10 septembre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:00:00+02:00

Il ne suffit pas de savoir l’allumer, il faut s’en servir maintenant… 3 jours pour démocratiser les outils informatiques : Clavier, souris, fichiers, docs et Cie. Prérequis : Pour ceux qui ont peur, ceux qui n’osent pas, ceux qui pensent ne pas être capables.
Le B.A.B.A, explication des touches du clavier, utilisation de la souris

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Vaincre son « OrdinaPeur » : découverte environnement clavier/souris

pinterest

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)