Table ronde « Depuis les décombres du progrès », Instituto Cervantes de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Table ronde « Depuis les décombres du progrès » Mercredi 9 septembre, 18h00 Instituto Cervantes de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T18:00:00+02:00 – 2026-09-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T18:00:00+02:00 – 2026-09-09T20:00:00+02:00

Les jours 8 et 9 septembre auront lieu les cérémonies de présentation de la troisième édition de la Biennale internationale de la culture, de l’art et de la pensée « Encuentros de Pamplona ».

Le mardi 8 septembre à 20 h, le film « Histoires de la vallée du Bien » sera projeté au cinéma Utopía, en présence de son réalisateur, José Luis Guerín.

En plus, le mercredi 9 septembre à 18 h, au siège de l’Institut Cervantes de Bordeaux, se tiendra la table ronde intitulée « Depuis les décombres du progrès », entre le cinéaste José Luis Guerín et l’essayiste Ramón Andrés, directeur des « Encuentros de Pamplona », moderée par Berta Ares, sous-directrice.

La Biennale est organisée par le gouvernement de Navarre et la Fondation Baluarte, en collaboration avec l’Institut Cervantes, le cinéma Utopia et la Fondation « la Caixa ».

Instituto Cervantes de Bordeaux 57 Cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dialogue « Depuis les décombres du progrès », entre le cinéaste José Luis Guerín et l’essayiste Ramón Andrés, directeur des « Encuentros de Pamplona ». Sera moderée par Berta Ares, sous-directrice. dialogue espagnol

Gouvernement de Navarre