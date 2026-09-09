Ce que raconte le loup, Hangar 14, Bordeaux

Informations pratiques

Ce que raconte le loup Mercredi 9 septembre, 18h30 Hangar 14 Gironde

20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T18:30:00+02:00 – 2026-09-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T18:30:00+02:00 – 2026-09-09T20:30:00+02:00

Hangar 14 14 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecrimagique.com/event-details/ce-que-raconte-le-loup »}]

Atelier d’écriture – Adultes Et si le loup racontait une histoire que nous n’avions jamais pris le temps d’écouter ? atelier écriture