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Ce que raconte le loup, Hangar 14, Bordeaux

mercredi 9 septembre 2026 · Hangar 14 · Bordeaux

Ce que raconte le loup, Hangar 14, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Hangar 14
Adresse
14 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
20€

Ce que raconte le loup Mercredi 9 septembre, 18h30 Hangar 14 Gironde

20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T18:30:00+02:00 – 2026-09-09T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T18:30:00+02:00 – 2026-09-09T20:30:00+02:00

Hangar 14 14 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecrimagique.com/event-details/ce-que-raconte-le-loup »}]
Atelier d’écriture – Adultes Et si le loup racontait une histoire que nous n’avions jamais pris le temps d’écouter ? atelier écriture

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