A la découverte du CESR, CESR – Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours, Tours

Informations pratiques

A la découverte du CESR Samedi 19 septembre, 10h00 CESR – Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Proposées par les étudiants du CESR, ces visites en continu vous invitent à découvrir les lieux, l’histoire et les activités du Centre.

Durée : 20 à 30 min

CESR – Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours 59 Rue Néricault-Destouches 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 36 77 61 https://cesr.univ-tours.fr/ Le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance est un centre de formation et de recherche spécialisée sur la Renaissance (CNRS-Université de Tours-Ministère de la Culture) créé en 1956. Il est installé dans une ancienne maison canoniale du XVe siècle. Il a la particularité de posséder une tour du Xe siècle, remaniée au XIIIe siècle. La salle Saint-Martin voûtée sur sept nervures profilées d’un tore date de cette restauration du XIIIe siècle. Site non accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil

Proposées par les étudiants en Patrimoine du CESR, ces visites en continu vous invitent à découvrir les lieux, l’histoire et les projets de recherche du CESR.

© D. Darrault – Université de Tours