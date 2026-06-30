Plein Phare Tours
mercredi 16 septembre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
Plein Phare
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 18:30:00
fin : 2026-09-16 23:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Écran ouverts, dégustation, vernissage
Premier Plein Phare de la saison et premier coup de projecteur sur celles et ceux qui donnent chair aux récits. Entre science-fiction artisanale, drame familial, disparition inquiétante, documentaire méta sur le métier d’acteur et poésie étrange, cette sélection de courts-métrages explore le jeu, les émotions et les coulisses du cinéma indépendant. Une soirée où les personnages débordent parfois de l’écran.
À la galerie Vue de l’Esprit, Hugues Hollenstein déploie ses mécaniques lumineuses et ses théâtres d’ombres poétiques.
Au bar, le Domaine Jérôme Delest fera découvrir ses Bourgueils vivants et gourmands. Une entrée en matière entre fiction, lumière et tanins ligériens. .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Open House, Tasting, Art Opening
L’événement Plein Phare Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37
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