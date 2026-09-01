Informations pratiques

Tours

Balade nature découverte des plantes sauvages à Tours

Rue de l’Auberdière Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Balade guidée pour apprendre à identifier les plantes sauvages comestibles, éviter les confusions toxiques et comprendre la richesse écologique et culinaire qui pousse à nos portes. La balade se termine par un verre de l’amitié partagé en toute convivialité (sans alcool).

Balade guidée pour apprendre à identifier les plantes sauvages comestibles, éviter les confusions toxiques et comprendre la richesse écologique et culinaire qui pousse à nos portes. La balade se termine par un verre de l’amitié partagé en toute convivialité (sans alcool). .

Rue de l’Auberdière Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire savoirsauvage@gmail.com

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English :

Guided walk to learn how to identify edible wild plants, avoid toxic confusion and understand the ecological and culinary wealth that grows on our doorstep. The walk ends with a friendly drink (alcohol-free).

L’événement Balade nature découverte des plantes sauvages à Tours Tours a été mis à jour le 2026-02-11 par ADT 37