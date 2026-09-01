Balade nature découverte des plantes sauvages à Tours Tours
dimanche 13 septembre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
Balade nature découverte des plantes sauvages à Tours
Rue de l’Auberdière Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 16:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Balade guidée pour apprendre à identifier les plantes sauvages comestibles, éviter les confusions toxiques et comprendre la richesse écologique et culinaire qui pousse à nos portes. La balade se termine par un verre de l’amitié partagé en toute convivialité (sans alcool).
Balade guidée pour apprendre à identifier les plantes sauvages comestibles, éviter les confusions toxiques et comprendre la richesse écologique et culinaire qui pousse à nos portes. La balade se termine par un verre de l’amitié partagé en toute convivialité (sans alcool). .
Rue de l’Auberdière Tours 37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire savoirsauvage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided walk to learn how to identify edible wild plants, avoid toxic confusion and understand the ecological and culinary wealth that grows on our doorstep. The walk ends with a friendly drink (alcohol-free).
L’événement Balade nature découverte des plantes sauvages à Tours Tours a été mis à jour le 2026-02-11 par ADT 37
À voir aussi à Tours (Indre-et-Loire)
- Biocoop BioCité fête ses 15 ans avec Tarace Boulba Tours 11 septembre 2026
- Visite commentée · lidée des corps célestes Tours 12 septembre 2026
- The Flamin’ Groovies + Food Fight Tours 12 septembre 2026
- Plein Phare Tours 16 septembre 2026
- Les 3 ans du prisme Tours 17 septembre 2026