À la découverte du Crédit Municipal de Paris (ancien Mont-de-Piété) – visite libre, Crédit Municipal de Paris, Paris

Informations pratiques

À la découverte du Crédit Municipal de Paris (ancien Mont-de-Piété) – visite libre 19 et 20 septembre Crédit Municipal de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire du Crédit Municipal de Paris, ancien Mont-de-Piété, une institution fondée en 1637 et installée au 55, rue des Francs-Bourgeois (4ᵉ arrondissement) depuis 1777.

Au fil de votre visite, découvrez un lieu chargé d’histoire qui abrite notamment un vestige de l’enceinte de Philippe Auguste ainsi que la plus grande salle des ventes de Paris. Ce parcours vous invite à explorer les différentes missions de l’établissement : le prêt sur gage, les ventes aux enchères, l’accompagnement budgétaire et bien d’autres encore.

Tous les espaces sont accessibles librement. Des visites guidées sont également proposées sur inscription. Tous les ateliers sont gratuits.

À noter : la salle de prêt sur gage est uniquement accessible le dimanche. Le samedi, elle est réservée à la clientèle.

Pour découvrir toute la programmation du Crédit Municipal de Paris :https://www.creditmunicipal.fr/jep-2026/

Crédit Municipal de Paris 55 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.creditmunicipal.fr [{« link »: « https://www.creditmunicipal.fr/jep-2026/ »}] Établissement public administratif de crédit et d’aide sociale de la Ville de Paris, le Crédit Municipal propose une gamme de services solidaires, simples et flexibles, adaptés aux besoins de chacun. Créé en 1637 par le philanthrope Théophraste Renaudot et situé en plein cœur du Marais depuis 1777, sa vocation première fut de lutter contre l’usure en offrant un service de prêt sur gage. À travers les siècles, le Crédit Municipal de Paris a conservé cette activité première tout en développant une large palette de nouveaux services autour de l’objet (ventes aux enchères, conservation et expertise d’objets d’art) et dans le domaine de la finance solidaire (microcrédit personnel, accompagnement des personnes surendettées, épargne solidaire). Il est aujourd’hui un acteur incontournable de la finance sociale et solidaire au service des Parisiens et des Franciliens. M1 Hôtel de Ville, M11 Rambuteau, Bus 29

Visite libre

@ Aurélia Blanc