A la découverte du Musée des Moulages !, Musée des Moulages, Lyon

Informations pratiques

A la découverte du Musée des Moulages ! 19 et 20 septembre Musée des Moulages Métropole de Lyon

participation à la visite sans inscription, dans la limite des places disponibles (limité à 20 personnes par groupe).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Inauguré en 1899 au sein de la Faculté des lettres de l’université de Lyon, le Musée des Moulages est aujourd’hui installé dans un ancien local industriel du 3e arrondissement. Initialement dévolu à l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie, il est aujourd’hui également un lieu de médiation et de diffusion des savoirs ouvert sur la cité.

Son exceptionnelle collection rassemble près de 1600 moulages en plâtre, copies fidèles et grandeur nature de célèbres rondes-bosses, bas-reliefs et statuettes. Elle est le reﬂet de l’évolution de la sculpture occidentale depuis la Grèce archaïque jusqu’au XIXe siècle.

Cette visite d’environ 45 minutes propose une explication des techniques de moulages, de l’histoire du musée, et explore quelques statues choisies dans le parcours permanent.

Départ de visiteà 14h30, 15h30 et 16h30, samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Musée des Moulages 87, cours Gambetta, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 24 80 63 https://www.univ-lyon2.fr/universite/mumo https://www.facebook.com/museedesmoulages/ Inauguré en 1899 au sein de l’université de Lyon, le Musée des Moulages est aujourd’hui installé dans un ancien local industriel du 3e arrondissement. Initialement dévolu à l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie, il est aujourd’hui également un lieu de médiation et de diffusion des savoirs ouvert sur la cité.

Son exceptionnelle collection rassemble près de 1600 moulages en plâtre, copies fidèles et grandeur nature de célèbres rondes-bosses, bas-reliefs et statuettes. Elle est le reﬂet de l’évolution de la sculpture occidentale depuis la Grèce archaïque jusqu’au XIXe siècle. Une sélection de 200 moulages est actuellement présentée le long d’un parcours thématique.

Inauguré en 1899 au sein de la Faculté des lettres de l’université de Lyon, le Musée des Moulages est aujourd’hui installé dans un ancien local industriel du 3e arrondissement. Initialement dévolu à …

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