A la découverte du Musée – Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, Reims

A la découverte du Musée – Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Samedi 23 mai, 20h00 Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Marne

Dans la limites des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez découvrir le rez-de-chaussée du Musée-hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, et notamment la salle dédiée à son propriétaire Hugues Krafft. Des commentaires ludiques seront proposés tout au long de la soirée par les médiateurs du musée.

Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft 36 place du Forum, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 33326356195 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur Œuvres datant de l’Antiquité au XXe siècle et plus particulièrement 50 gravures d’Albrecht Dürer, un mobilier Renaissance et néo-gothique, ainsi que des œuvres d’Asie et d’Orient du XIXe siècle. Sont également visibles des salles en situation du XIXe siècle : salle d’apparat, cuisine, bibliothèque, fumoir… Jardin et sa promenade architecturale. En bus – lignes 1, 3, 5, 8, 30, 40 – arrêt Royale En tram – lignes A et B – arrêt Langlet En Citybus – arrêt Forum

Venez découvrir le rez-de-chaussée du Musée-hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, et notamment la salle dédiée à son propriétaire Hugues Krafft. Des commentaires ludiques seront proposés tout au…

Salon d’honneur, Musée-hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft ©Ville de Reims, 2025