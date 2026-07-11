À la découverte du pain Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance
mercredi 22 juillet 2026 · Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne · Brissac Loire Aubance
Informations pratiques
Brissac Loire Aubance
À la découverte du pain
Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22 15:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Accompagné d’un animateur de notre association, un ancien boulanger partage son savoir-faire ! À cette occasion, le four à pain du Prieuré est allumé et utilisé. Chacun des participants emportera, à l’issue de l’atelier, avec ses petits pains !
Accompagné d’un animateur de notre association, un ancien boulanger partage son savoir-faire ! À cette occasion, le four à pain du Prieuré est allumé et utilisé. Chacun des participants emportera, à l’issue de l’atelier, avec ses petits pains !
Au programme découverte du four à pain, de ses usages, fabrication de la pâte à pain et cuisson dans un véritable four en pierre ancien. .
Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr
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English :
Accompanied by a facilitator from our association, a former baker shares his expertise! %C0For this event, the Prieuré’s bread oven will be fired up and put to use. At the end of the workshop, each participant will take home their own small loaves!
L’événement À la découverte du pain Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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