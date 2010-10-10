Soirée Flamenco Tablao Tradicional Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance

Brissac Loire Aubance

Soirée Flamenco Tablao Tradicional

Place Edouard Meslier 6 rue Saint Aubin Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 21:30:00

Date(s) :

2026-07-11

C’est à Séville ville cosmopolite et capitale du flamenco que ces artistes se réunissent autour de leur passion commune pour le flamenco et le folklore arabe, formant ainsi un groupe hybride et novateur. Un magnifique moment de Flamenco puro à ne pas manquer !

C’est à Séville ville cosmopolite et capitale du flamenco que ces artistes se réunissent autour de leur passion commune pour le flamenco et le folklore arabe, formant ainsi un groupe hybride et novateur.

Puisant son inspiration dans la source du flamenco traditionnel et son histoire aux multiples facettes, leur univers musical cherche à bousculer les genres pour proposer une ouverture colorée sur le monde.

Un magnifique moment de Flamenco puro à ne pas manquer !

Ebla Sadek (Chant)

Dennis Duffin (Guitarra)

Naya Binghi (Danse)

Gabrielle Lemseffer (Percussions)

Réservation conseillée au 09 87 47 65 23, par mail à contact@prieure-saint-remy.fr .

Place Edouard Meslier 6 rue Saint Aubin Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

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English :

It was in Seville, the cosmopolitan city and capital of flamenco, that these artists came together around their shared passion for flamenco and Arab folklore, forming a hybrid and innovative group. A magnificent moment of Flamenco puro not to be missed!

L’événement Soirée Flamenco Tablao Tradicional Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages