Brissac Loire Aubance

Comédie musicale CENDRILLON

Château de Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11

Comédie musicale CENDRILLON au Château de Saint-Saturnin-sur-Loire

Dans cette adaptation contemporaine, Cendrillon n’est plus une simple servante attendant son prince charmant. C’est une jeune femme moderne, pleine de rêves et d’ambitions, qui doit naviguer entre les attentes de sa belle-famille et ses propres aspirations.

Lorsqu’une invitation au bal royal arrive, elle voit l’opportunité non pas de trouver l’amour, mais de montrer au monde qui elle est vraiment. Avec l’aide de sa marraine la fée, version 2026, elle se transforme d’une façon inattendue pour une soirée qui changera sa vie à jamais. .

Château de Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Musical CINDERELLA at the Château de Saint-Saturnin-sur-Loire

L’événement Comédie musicale CENDRILLON Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages