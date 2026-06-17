Comédie musicale CENDRILLON Brissac Loire Aubance
Comédie musicale CENDRILLON Brissac Loire Aubance jeudi 9 juillet 2026.
Brissac Loire Aubance
Comédie musicale CENDRILLON
Château de Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11
Comédie musicale CENDRILLON au Château de Saint-Saturnin-sur-Loire
Dans cette adaptation contemporaine, Cendrillon n’est plus une simple servante attendant son prince charmant. C’est une jeune femme moderne, pleine de rêves et d’ambitions, qui doit naviguer entre les attentes de sa belle-famille et ses propres aspirations.
Lorsqu’une invitation au bal royal arrive, elle voit l’opportunité non pas de trouver l’amour, mais de montrer au monde qui elle est vraiment. Avec l’aide de sa marraine la fée, version 2026, elle se transforme d’une façon inattendue pour une soirée qui changera sa vie à jamais. .
Château de Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical CINDERELLA at the Château de Saint-Saturnin-sur-Loire
L’événement Comédie musicale CENDRILLON Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
À voir aussi à Brissac Loire Aubance (Maine-et-Loire)
- Et ils vécurent heureux Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance 25 juin 2026
- Spectacle LE DÎNER DE CONS Brissac Loire Aubance 27 juin 2026
- SOIRÉE FESTIVE DOMAINE DE LA GAUTERIE Domaine de la Gauterie Etienne Jadeau Brissac Loire Aubance 11 juillet 2026
- Soirée Flamenco Tablao Tradicional Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 11 juillet 2026
- ANJOU COMEDY NIGHT Brissac Loire Aubance 13 juillet 2026