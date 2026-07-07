Concert Blue Grass Château de St Saturnin sur Loire Brissac Loire Aubance
samedi 29 août 2026 · Château de St Saturnin sur Loire · Brissac Loire Aubance
Informations pratiques
Brissac Loire Aubance
Concert Blue Grass
Château de St Saturnin sur Loire 3 Rue du Mont Rude Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29 22:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Concert Blue Grass
Bruno et Garreau son fils et ses amis, dobro, guitare, mandoline, chant! .
Château de St Saturnin sur Loire 3 Rue du Mont Rude Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 80 65 83
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English :
Bluegrass Concert
L’événement Concert Blue Grass Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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