Concert Blue Grass Château de St Saturnin sur Loire Brissac Loire Aubance

samedi 29 août 2026 · Château de St Saturnin sur Loire · Brissac Loire Aubance

Informations pratiques

Brissac Loire Aubance

Concert Blue Grass

Château de St Saturnin sur Loire 3 Rue du Mont Rude Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29 22:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Concert Blue Grass

Bruno et Garreau son fils et ses amis, dobro, guitare, mandoline, chant! .

Château de St Saturnin sur Loire 3 Rue du Mont Rude Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 80 65 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bluegrass Concert

L’événement Concert Blue Grass Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages