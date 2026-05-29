Festival La Felicità Brissac Loire Aubance
samedi 29 août 2026 · Brissac Loire Aubance
Informations pratiques
Brissac Loire Aubance
Festival La Felicità
Vilvert Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 12:00:00
fin : 2026-08-29 04:00:00
Date(s) :
2026-08-29
La 7ème édition du festival La Felicità concerts, ateliers et fouées
Rendez-vous le samedi 29 août 2026 pour la 7ème édition de La Felicità, le festival qui célèbre la fin de l’été en musique ! Découvrez une programmation unique avec des artistes émergents et locaux, spectacle, installations et ateliers créatifs pour tous les âges. Un moment de partage et de découverte à ne pas manquer ! .
Vilvert Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire contactlafelicita@gmail.com
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English :
The 7th edition of the La Felicit%E0 festival: concerts, workshops, and parties
L’événement Festival La Felicità Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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