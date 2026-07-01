Informations pratiques

Brissac Loire Aubance

Rendez-vous du Patrimoine Visite du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

Place Édouard Méslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-08-09 16:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-16

Visite guidée du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

Partez à la découverte de l’histoire unique et originale du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne (Xème siècle).

Le parcours de la visite est composé d’un passage par les chefs d’œuvre du monument fresque médiévale colorée et très bien conservée (XIIème siècle), cheminée de la Renaissance sculptée et polychrome parfaitement conservée (XVIème siècle), chambre totalement peinte encore à restaurer (XVème siècle). La visite comprend également un tour des extérieurs pour admirer les éléments architecturaux étonnants échauguette (XVIIème siècle), enceinte fortifiée (XVIème siècle), tuffeau et ardoise. Elle se terminera par une dégustation de produits du terroir.

Contact et réservation au 02 41 57 32 32 ou contact@prieure-saint-remy.fr .

Place Édouard Méslier Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the Priory of Saint-Rémy-la-Varenne

L’événement Rendez-vous du Patrimoine Visite du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages