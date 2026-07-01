Rendez-vous du Patrimoine Visite du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance
dimanche 19 juillet 2026 · Brissac Loire Aubance
Informations pratiques
Brissac Loire Aubance
Rendez-vous du Patrimoine Visite du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne
Place Édouard Méslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-08-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-16
Visite guidée du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne
Partez à la découverte de l’histoire unique et originale du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne (Xème siècle).
Le parcours de la visite est composé d’un passage par les chefs d’œuvre du monument fresque médiévale colorée et très bien conservée (XIIème siècle), cheminée de la Renaissance sculptée et polychrome parfaitement conservée (XVIème siècle), chambre totalement peinte encore à restaurer (XVème siècle). La visite comprend également un tour des extérieurs pour admirer les éléments architecturaux étonnants échauguette (XVIIème siècle), enceinte fortifiée (XVIème siècle), tuffeau et ardoise. Elle se terminera par une dégustation de produits du terroir.
Contact et réservation au 02 41 57 32 32 ou contact@prieure-saint-remy.fr .
Place Édouard Méslier Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr
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English :
Guided tour of the Priory of Saint-Rémy-la-Varenne
L’événement Rendez-vous du Patrimoine Visite du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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