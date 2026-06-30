Les Mauvaises Gens | Peines d’amours perdues Place Édouard Méslier Brissac Loire Aubance
samedi 15 août 2026 · Place Édouard Méslier · Brissac Loire Aubance
Informations pratiques
Brissac Loire Aubance
Les Mauvaises Gens | Peines d’amours perdues
Place Édouard Méslier Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Cette année, La Compagnie Les Mauvaises Gens s’attaque au géant anglais du théâtre Shakespeare ! Le défi adapter avec l’humour et la sensibilité qui les caractérisent l’une des premières comédies de Shakespeare Peines d’amours perdues !
Cette année, La Compagnie Les Mauvaises Gens s’attaque au géant anglais du théâtre Shakespeare !
Le défi adapter avec l’humour et la sensibilité qui les caractérisent l’une des premières comédies de Shakespeare
Peines d’amours perdues !
Quatorze personnages pour quatre interprètes une intrigue impossible à résumer en une phrase quatre princes s’interdisent de tomber amoureux pour consacrer trois ans de leur vie à la philosophie quand soudain quatre princesses débarquent pour réclamer les terres dont elles ont hérité mais qui sachant qu’elles seront face à des princes ayant fait vœu de célibat, décident de parier sur la capacité de ces derniers à tenir leur vœu, pendant qu’un rustre et un matamore se disputent l’amour d’une paysanne qui leur est interdit parce que les gueux et les soldats doivent eux aussi se résoudre à mettre leurs amours en jachère.
Ce qu’il faut retenir c’est qu’il y a de l’amour partout !
Une intrigue complexe, mais limpide pour les comédien.nes qui vont tout faire pour tout vous jouer et vous la rendre claire !
Une véritable performance sportive, où les interprètes jouent comme s’ils jouaient sur un terrain maillots, sifflet, arbitre, relai, changement d’équipe, des hommes jouant des femmes et des femmes jouant des hommes, cela va si vite qu’on ne sait plus très bien qui est qui.
Comédie truffée de quiproquo, d’histoires d’amour secrètes et de jeux de mots acerbes, le théâtre comme élan de vie, de plusieurs vies même, car comme disait Shakespeare
Le monde entier est un théâtre, Et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs. Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles.” .
Place Édouard Méslier Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr
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English :
This year, La Compagnie Les Mauvaises Gens is taking on the English theater giant: Shakespeare! The challenge: to adapt one of Shakespeare’s earliest comedies—*Love’s Labour’s Lost*—with the humor and sensitivity that characterize them!
L’événement Les Mauvaises Gens | Peines d’amours perdues Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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