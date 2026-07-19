LA MAURICETTE DESCENTES FOLKLORIQUES DE CAISSES A SAVON Brissac Loire Aubance

Informations pratiques

Brissac Loire Aubance

LA MAURICETTE DESCENTES FOLKLORIQUES DE CAISSES A SAVON

Rues de Brissac Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

L’Association La Mauricette organise la 5ème édition de la Descente Folle de Caisses à Savon dans le bourg de Brissac-Quincé les 5 et 6 septembre 2026. À cette occasion, un repas est proposé le dimanche midi. Réservez dès à présent vos billets !

Au programme descente folklorique de caisse à savon dans les fameux virages de Brissac.

– le samedi 5 septembre village famille à partir de 14h30 (manège, structure gonflable, kart à pédale, jeux en bois) et descente nocturne vers 20h30

– le dimanche 6 septembre descentes tout au long de la journée et déjeuner La Mauricette

À cette occasion, un repas est proposé le dimanche midi. Réservez dès à présent vos billets ! Au programme un menu qui régalera vos papilles et un week-end convivial à partager en famille ou entre amis. Ambiance festive assurée !

Réservez dès à présent votre repas du dimanche midi auprès de l’Office de tourisme Anjou Vignoble et Villages. Contactez-nous au 02.41.78.26.21 ou par mail via l’adresse office.tourisme@loirelayonaubance.fr

Au menu Cochon grillé cuit sur place Ratatouille Sablé aux pommes (Becam)

Lieu du repas Place de la république Brissac-Quincé 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Horaires Ouverture de la restauration / récupération des repas à 12h00.

Repas servis de 12h00 à 14h30.

Attention, le nombre de repas est limité. Pas de vente sur place.

Retrait / Vente des billets Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages (jusqu’au samedi 5 septembre 17h00). .

Rues de Brissac Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@lamauricette.fr

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English :

The La Mauricette Association is organizing the 5th annual “Descente Folle de Caisses à Savon” soapbox derby in the town of Brissac-Quincé on September 5 and 6, 2026. %C0To mark the occasion, a meal will be served on Sunday at noon. Reserve your tickets now!

L’événement LA MAURICETTE DESCENTES FOLKLORIQUES DE CAISSES A SAVON Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages