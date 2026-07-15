Montgolfiade 2026 au Château de Brissac Château de Brissac Brissac Loire Aubance
vendredi 21 août 2026 · Château de Brissac · Brissac Loire Aubance
Informations pratiques
Brissac Loire Aubance
Montgolfiade 2026 au Château de Brissac
Château de Brissac 1 rue Jeanne Say Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22
Cet été, venez découvrir ou redécouvrir la Montgolfiade organisée par l’Association Arc-en-Ciel d’Anjou. Pour l’occasion, un spectacle magique vous attend un rassemblement d’une vingtaine de ballons dans le ciel Brissacois.
Réservez votre vol auprès de l’Office de tourisme Anjou Vignoble et Villages.
Au total, 4 créneaux de vols sont disponibles à la vente
>> Vol du vendredi soir 21 août 2026
>> Vol du samedi matin 22 août 2026
>> Vol du samedi soir 22 août 2026
Durée du vol 1 heure // Durée de la prestation 3 heures
Site d’envol Parc du Château de Brissac-Quincé pour les vols du soir
Tarif du vol / personne 220€TTC
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à nous contacter au 02.41.78.26.21 ou bien à l’adresse mail suivante office.tourisme@loirelayonaubance.fr
Mode de réservation pour les baptêmes de l’air en montgolfière par téléphone, par mail, dans nos bureaux d’accueil de Chalonnes-sur-Loire et de Brissac-Quincé ou bien en ligne.
Mode de règlement chèque, virement, chèques-vacances, carte bancaire ou bien en ligne.
L’accès est de 5€TTC par personne à partir de 12 ans.
Programme vendredi & samedi
17H00 Ouverture du parc du château
Animations Ateliers Stands animations, loisirs créatifs, jeux en bois… Stands animés par l’équipe pédagogique pour petits et grands. Déambulation musicale.
Envol des montgolfières À PARTIR DE 19H00 depuis le parc du château sous réserves des conditions météorologique
Buvettes et restauration vous accueillent dans le parc du château. Profitez d’un moment convivial dans un cadre enchanteur ! .
Château de Brissac 1 rue Jeanne Say Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 office.tourisme@loirelayonaubance.fr
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English :
This summer, come and discover or rediscover the Montgolfiade organized by the Association Arc-en-Ciel d?Anjou. For the occasion, a magical spectacle awaits you: a gathering of some twenty balloons in the Brissac sky.
L’événement Montgolfiade 2026 au Château de Brissac Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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